2020-05-21T12:42:25+03:00
Коронавирус Covid-19

Режим самоизоляции по коронавирусу: больше всего "новых" больных среди курян среднего возраста

Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу
Светлана ВОЛКОВА
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Обстановка в регионе пока сложнаяОбстановка в регионе пока сложнаяФото: Из архива КП.
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По данным оперативного штаба на 7:30 21 мая, в Курской области всего зарегистрировано 2258 (+81) подтвержденных случаев заболевания граждан новой коронавирусной инфекцией.

Из числа выявленных за последние сутки инфицированных 47 женщин и 34 мужчины. Возраст больных: 1-6 лет – 1 человек, 7-14 лет – 2 человека, 18-29 лет – 8 человека, 30-49 лет – 25 человек, 50-64 года – 25 человек, старше 65 лет – 20 человек.

Пациентов, находящихся на аппарате ИВЛ, на сегодняшний день в Курской области — 14 человек, сообщили в администрации региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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