2020-05-21T10:09:46+03:00
Общество

За 8 часов с момента запуска «Сельской ипотеки» под 3% Сбербанк принял годовой лимит заявок, установленный Минсельхозом РФ

Объект недвижимости должен быть расположен на сельских территориях субъектов РФ кроме Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга
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Сбербанк сообщает, что за 8 часов с момента запуска «Сельской ипотеки» под 3% банк принял годовой лимит заявок, установленный Минсельхозом РФ. 1100 клиентов Сбербанка успели подать заявки на ипотеку по льготной ставке.

Установленный для Сбербанка лимит госсубсидии по предоставлению сельской ипотеки составляет 97 млн рублей на один год. Всего за 8 часов банк принял 1100 заявок на сумму свыше 3 млрд рублей на сельскую ипотеку.

По условиям программы приобретение объекта недвижимости возможно: на вторичном рынке — у физического или юридического лица по договору купли-продажи, на первичном рынке — только у юридического лица по договорам долевого участия и уступки прав требования.

Максимальная сумма кредита составляет: для Ленинградской области и Дальневосточного федерального округа — 5 млн рублей, для прочих субъектов РФ — 3 млн рублей. Максимальный срок кредита — 25 лет. Первоначальный взнос — минимум 15% от общей суммы кредита. Программа продлится до 31 декабря 2022 года.

Николай Васев, директор дивизиона «ДомКлик» ПАО Сбербанк:

«Мы видим, что программа «Сельская ипотека» пользуется огромным спросом. Так, за 8 часов с момента ее запуска Сбербанк принял годовой лимит заявок. У программы есть ряд особенностей, которые отличают ее от других государственных программ по процессу оформления: необходимость согласования с министерством каждого клиента для контроля лимита, передача информации на бумажных носителях для отчетности, согласование кредитуемых объектов с местными властями на предмет соответствия критериям. Мы надеемся, что в ближайшее время процессы по программе «Сельской ипотеки» будут существенно упрощены так, чтобы сроки оформления ипотечных кредитов по ней могли сократиться с 25-30 дней до 2-3 дней».

ИСТОЧНИК KP.RU

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