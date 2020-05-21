2020-05-21T09:10:09+03:00
Происшествия

С карты Курской области исчезли три населенных пункта

Здесь больше никто не живет
Светлана ВОЛКОВА
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На самом деле в регионе немало вымирающих деревень и поселковНа самом деле в регионе немало вымирающих деревень и поселковФото: Светлана ВОЛКОВА
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По итогам обследования рабочей группой населенных пунктов в Курской области, попавших в зону заражения в результате аварии на Чернобыльской АЭС, предложено исключить из Перечня три поселения - поселки Круглый и Толстовка Железногорского района и деревню Подсоборовка Поныровского района. Решение об этом будет принимать Правительство Российской Федерации.

- Рабочая группа проводит проверки всех 156 населенных пунктов в шести муниципалитетах ежегодно. В первую очередь оценивается состояния радиационной обстановки и хозяйственно-экологической структуры. В список на исключение попадают и те поселки и деревни, где на момент обследования нет зарегистрированного и фактически проживающего населения, - пояснили в ГУ МЧС региона.

Напомним, в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС радиоактивному загрязнению подверглось 4,5% территории Курской области, а это площадь более 1300 кв. км и 156 населенных пунктов в шести муниципальных образованиях - в Поныровском, Дмитриевском, Железногорском, Хомутовском, Фатежском районах и Железногорск.

Мероприятия по обследованию населенных пунктов Курской области в 2020 году планируется завершить к 25 сентября.

Итогом работы должно стать внесение изменений в Перечень населенных пунктов, находящихся в границах зон радиоактивного загрязнения вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, утвержденный Постановлением Правительства Российской Федерации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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