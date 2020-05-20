2020-05-20T21:07:27+03:00
Общество

В Курске высадят более двух тысяч роз

В городе реализуется несколько проектов озеленения
Яна ШЕЛЕСТ
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На центральных улицах областного центра будут восстановлены ранее существовавшие розарииНа центральных улицах областного центра будут восстановлены ранее существовавшие розарииФото: Яна ШЕЛЕСТ
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В Курске реализуется несколько проектов озеленения. На входе в парк Боева дача высадят почти 500 цветущих кустарников. Среди них, сирень обыкновенная и венгерская, а также японская спирея. Помимо этого, будут установлены топиарные формы.

Проспект Вячеслава Клыкова украсят 350 рябин. А на центральных улицах областного центра будут восстановлены ранее существовавшие розарии. Планируется посадить более двух тысяч роз.

Не останется без внимания и территория вокруг фонтана на Московской площади. Фонтан декорируют по-новому, с использованием гранитной крошки и цветов в больших вазонах. В Курске подобный ландшафтный дизайн еще не применяли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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