В Курске высадят более двух тысяч роз

20 Май 2020 2020-05-20T21:07:27+03:00

Изменить размер текста: A A

В Курске реализуется несколько проектов озеленения. На входе в парк Боева дача высадят почти 500 цветущих кустарников. Среди них, сирень обыкновенная и венгерская, а также японская спирея. Помимо этого, будут установлены топиарные формы.

Проспект Вячеслава Клыкова украсят 350 рябин. А на центральных улицах областного центра будут восстановлены ранее существовавшие розарии. Планируется посадить более двух тысяч роз.

Не останется без внимания и территория вокруг фонтана на Московской площади. Фонтан декорируют по-новому, с использованием гранитной крошки и цветов в больших вазонах. В Курске подобный ландшафтный дизайн еще не применяли.

ИСТОЧНИК KP.RU