Курская пенсионерка лишилась 150 тысяч рублей, продавая дом

20 Май 2020 2020-05-20T18:10:16+03:00

Вернувшись домой, курянка зашла в личный кабинет онлайн-банкига и узнала, что потеряла 148 тысяч рублей Фото: Из архива "КП"

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Курская пенсионерка разместила объявление о продаже дома. На него откликнулась женщина из другого региона. Она предложила перевести задаток на банковскую карту.

Зная, что персональные банковские данные незнакомцам предоставлять опасно, пенсионерка отказалась назвать номер и реквизиты своей кредитки. Мошенники оказались готовы к этому и продолжили психологическую обработку. Более двух часов они не давали пожилой курянке прервать разговор, чтобы посоветоваться с родственниками.

В итоге лже-покупательница убедила женщину поехать к банкомату, чтобы убедиться, что перевод состоялся. На месте она дала точные инструкции о том, какие данные вводить. В результате пенсионерка сама перебросила накопления со своего счета на свою карту, а затем пополнила баланс двух мобильных телефонов, которые назвала незнакомка.

Вернувшись домой, курянка зашла в личный кабинет онлайн-банкига и узнала, что потеряла 148 тысяч рублей. На следующий день она написала заявление в полицию. Оперативники выяснили, что номера телефонов, которыми пользовались преступники, зарегистрированы в Челябинской области. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU