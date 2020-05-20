В Курской области клещи покусали 239 детей

20 Май 2020 2020-05-20T17:19:02+03:00

Изменить размер текста: A A

По состоянию на 20 мая в медучреждения Курской области по поводу присасывания клещей обратились 473 человека, в том числе 239 детей. Зарегистрировано два случая иксодового боррелиоза. В обоих случаях заболевание стало следствием присасывания клещей в минувшем сезоне.

В рамках общественной профилактики в регионе проводятся акарицидные обработки. Однако одной из основных действенных мер предупреждения присасывания клещей является индивидуальная защита.

При посещении лесопарковых зон одевайте светлую одежду, на которой легче обнаружить ползущего клеща. Обработайте ее специальными аэрозольными химическими средствами в соответствии с инструкцией.

Проводите тщательные само- и взаимоосмотры. При обнаружении присосавшегося клеща лучше обратиться за квалифицированной медицинской помощью к медикам.

Удаленного клеща следует отдать в лабораторию для исследования на носительство природно-очаговых инфекций, в том числе боррелиоза. Одной из организаций, осуществляющих исследования является Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области (г. Курск, ул. Почтовая, 3).

ИСТОЧНИК KP.RU