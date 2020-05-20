85-летний курянин зарегистрировал брак

20 Май 2020 2020-05-20T15:45:30+03:00

Большая часть курян вступает в брак в возрасте от 25 до 34 лет Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Ежегодно в области появляется более семи тысяч новых семей

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С 1 января 2020 года в органах ЗАГС Курской области зарегистрировали свои отношения 1217 пар, из них наибольшее количество зарегистрированных выпало на февраль. В Международный день семьи: 15 и 16 мая, 29 счастливых пар создали семью.

Большая часть курян вступает в брак в возрасте от 25 до 34 лет. В 2019 году в области самый возрастной жених, вступивший в брак 85-лет.

На сегодняшний день зарегистрировано уже более трех тысяч рождений новых граждан Российской Федерации. Больше всего малышей родилось в январе.

С 1 июня 2019 года, Курская область присоединилась к Всероссийской акции «Подарок новорожденному», проводимой в рамках Десятилетия детства. Все рожденные малыши получают подарки от Губернатора.

ИСТОЧНИК KP.RU