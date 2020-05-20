В Курске погибли деревья и кустарники, высаженные на бюджетные деньги

20 Май 2020 2020-05-20T14:04:10+03:00

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В прошлом году завершились работы в рамках первого этапа строительства автомобильной дороги по проспекту Надежды Плевицкой. Участок протяженностью 1,8 км соединил этот проспект с улицей Косухина.

Для строительства дороги здесь было вырублено много деревьев. А высаженные на бюджетные деньги вдоль дороги - погибли.

По проекту здесь должно быть полторы тысячи кустарников и деревьев. Но это только должно быть.. Также оставляют желать лучшего газоны. Много деревьев и кустарников не прижились. Подрядчику в рамках гарантии были выставлены претензии, которые он должен устранить до 31 мая, сказали в мэрии.

В течение двух недель необходимо обновить грунт, снова засеять газоны, а также высадить кустарники и деревья.

Что касается строительства второй очереди автодороги, ее протяженность составит 600 м. Новая трасса свяжет проспект Плевицкой с улицей Сумской с дальнейшим выездом на объездную дорогу М-2 «Крым».

ИСТОЧНИК KP.RU