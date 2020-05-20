2020-05-20T14:04:10+03:00
Происшествия

В Курске погибли деревья и кустарники, высаженные на бюджетные деньги

Озеленение проспекта Плевицкой не выдерживает критики
Ольга ДАНИЛОВА
Поделиться:
Для строительства дороги здесь вырубили сотни деревьевДля строительства дороги здесь вырубили сотни деревьевФото: Светлана ВОЛКОВА
Изменить размер текста:

В прошлом году завершились работы в рамках первого этапа строительства автомобильной дороги по проспекту Надежды Плевицкой. Участок протяженностью 1,8 км соединил этот проспект с улицей Косухина.

Для строительства дороги здесь было вырублено много деревьев. А высаженные на бюджетные деньги вдоль дороги - погибли.

По проекту здесь должно быть полторы тысячи кустарников и деревьев. Но это только должно быть.. Также оставляют желать лучшего газоны. Много деревьев и кустарников не прижились. Подрядчику в рамках гарантии были выставлены претензии, которые он должен устранить до 31 мая, сказали в мэрии.

В течение двух недель необходимо обновить грунт, снова засеять газоны, а также высадить кустарники и деревья.

Что касается строительства второй очереди автодороги, ее протяженность составит 600 м. Новая трасса свяжет проспект Плевицкой с улицей Сумской с дальнейшим выездом на объездную дорогу М-2 «Крым».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Курская пенсионерка лишилась 150 тысяч рублей, продавая дом
В Курской области клещи покусали 239 детей
Режим повышенной готовности в Курске из-за коронавируса: пациентов БСМП везут в другие больницы
Штормовое предупреждение в Курской области: утром ожидаются заморозки
85-летний курянин зарегистрировал брак
В Курске погибли деревья и кустарники, высаженные на бюджетные деньги
В Курске отключат воду
Режим самоизоляции в Курске: коронавирус в регионе распространяется высокими темпами
Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу: больше всего "новых" больных - в возрасте от 50 до 64 лет
Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу: за сутки еще у 82 человек подтвердился диагноз
Число выздоровевших от коронавируса в Курске на 20 мая 2020 года составило 668 человек
Число заболевших коронавирусом в Курске на 20 мая 2020 года составило 2177 человек
В Курске завели дело о незаконном переводе средств в НПФ
Под Курском охранник избил человека резиновой палкой
В Курске приступят к тестированию проекта «Умная дорога»
Курские школьники посадили Сад Победы
Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу: призывники пройдут тестирование
Экс-председателя комитета ЖКХ Курска обвиняют в злоупотреблении полномочиями
Под Курском загорелся жилой дом
Случайный знакомый угнал у курянина «Волгу»