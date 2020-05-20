2020-05-20T13:07:58+03:00
Общество

В Курске отключат воду

Курянам рекомендуют сделать запас
Ольга ДАНИЛОВА
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Отключения в основном пройдет в Сеймском округеОтключения в основном пройдет в Сеймском округеФото: Светлана ВОЛКОВА
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В связи с производством неотложных ремонтно-профилактических работ МУП «Курскводоканал» 21 мая, в четверг, с 09.00 до 17.00 будет прекращена подача холодной воды на улицах:

Харьковская, Обоянская, Краснополянская, Центральная, Народная, Парковая, Резиновая, Черняховского, проспект Кулакова, Серегина, Гагарина, Энергетиков, Льговский поворот, Магистральный проезд, Кислинские, Степные переулки и на прилегающие к ним улицы.

Сделайте необходимый запас воды.

Телефон для справок: 70-06-14

ИСТОЧНИК KP.RU

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