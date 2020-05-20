2020-05-20T13:00:55+03:00
Коронавирус Covid-19

Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу: больше всего "новых" больных - в возрасте от 50 до 64 лет

Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу
Светлана ВОЛКОВА
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Курянам советуют оставаться домаКурянам советуют оставаться домаФото: Из архива КП.
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По данным оперативного штаба на 7:30 20 мая, в Курской области всего зарегистрировано 2177 (+82) подтвержденных случаев заболевания граждан новой коронавирусной инфекцией.

Из числа выявленных за последние сутки инфицированных 38 женщин и 44 мужчины. Возраст больных: 1-6 лет – 5 человек, 7-14 лет – 2 человека, 15-17 лет – 1 человек, 18-29 лет – 3 человека, 30-49 лет – 23 человека, 50-64 года – 29 человек, старше 65 лет – 19 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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