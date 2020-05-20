20 Май 2020 2020-05-20T12:00:43+03:00

В регионе сохраняется опасная обстановка Фото: Из архива КП.

Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу

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Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу.

За сутки еще у 82 человек подтвердился диагноз. По данным оперативного штаба на 7:30 20 мая, в Курской области всего зарегистрировано 2177 подтвержденных случаев заболевания граждан новой коронавирусной инфекцией.

В медицинских организациях с признаками ОРВИ и пневмониями находятся 173 человека.

В Курской области с начала эпидемии проведено 38 874 исследования материала на COVID-19, в том числе за последние сутки обследовано 1670 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU