Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу: за сутки еще у 82 человек подтвердился диагноз
Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу
В регионе сохраняется опасная обстановкаФото: Из архива КП.
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Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу.
За сутки еще у 82 человек подтвердился диагноз. По данным оперативного штаба на 7:30 20 мая, в Курской области всего зарегистрировано 2177 подтвержденных случаев заболевания граждан новой коронавирусной инфекцией.
В медицинских организациях с признаками ОРВИ и пневмониями находятся 173 человека.
В Курской области с начала эпидемии проведено 38 874 исследования материала на COVID-19, в том числе за последние сутки обследовано 1670 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU