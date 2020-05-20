В Курске завели дело о незаконном переводе средств в НПФ

20 Май 2020 2020-05-20T09:24:26+03:00

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Прокуратура Курска провела проверку по обращению гражданина о незаконном переводе средств пенсионных накоплений в негосударственный пенсионный фонд.

Неизвестные лица от имени заявителя без его ведома и согласия подписали и направили в Пенсионный фонд Российской Федерации заявление и договор об обязательном пенсионном страховании с негосударственным пенсионным фондом.

На основании поступивших документов Пенсионный фонд Российской Федерации принял решение об удовлетворении указанного заявления и передал средства пенсионных накоплений гражданина в негосударственный пенсионный фонд.

Как показала проверка, перевод накопительной пенсии застрахованного лица осуществлен на основании подложных документов.

На основании материалов прокурорской проверки следственный орган возбудил уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 327 УК РФ.

Кроме того, прокурор Курска направил в суд исковое заявление о признании недействительным договора об обязательном пенсионном страховании и применении последствий недействительности сделки.

ИСТОЧНИК KP.RU