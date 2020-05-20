Под Курском охранник избил человека резиновой палкой
Железногорская межрайонная прокуратура направила в суд уголовное дело против местного жителя, который обвиняется в умышленном причинении вреда здоровью потерпевшего и в превышении полномочий при выполнении должностных обязанностей.
Как установило следствие, мужчина работал инспектором охраны в частной охранной организации. В один из дней по вызову сотрудников банка в составе группы он прибыл к помещению терминалов и банкоматов, где обнаружил молодого человека, распивающего спиртные напитки. Инспектор вывел парня на улицу, где между ними произошел словесный конфликт, в ходе которого охранник ударил оппонента резиновой палкой по кисти руки и сломал ему палец.
Уголовное дело направлено в суд.
ИСТОЧНИК KP.RU