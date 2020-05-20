2020-05-20T09:19:05+03:00
Происшествия

Под Курском охранник избил человека резиновой палкой

Ударом он сломал парню палец
Ольга ДАНИЛОВА
Поделиться:
Охранника будут судитьОхранника будут судитьФото: Из архива КП.
Изменить размер текста:

Железногорская межрайонная прокуратура направила в суд уголовное дело против местного жителя, который обвиняется в умышленном причинении вреда здоровью потерпевшего и в превышении полномочий при выполнении должностных обязанностей.

Как установило следствие, мужчина работал инспектором охраны в частной охранной организации. В один из дней по вызову сотрудников банка в составе группы он прибыл к помещению терминалов и банкоматов, где обнаружил молодого человека, распивающего спиртные напитки. Инспектор вывел парня на улицу, где между ними произошел словесный конфликт, в ходе которого охранник ударил оппонента резиновой палкой по кисти руки и сломал ему палец.

Уголовное дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Курская пенсионерка лишилась 150 тысяч рублей, продавая дом
В Курской области клещи покусали 239 детей
Режим повышенной готовности в Курске из-за коронавируса: пациентов БСМП везут в другие больницы
Штормовое предупреждение в Курской области: утром ожидаются заморозки
85-летний курянин зарегистрировал брак
В Курске погибли деревья и кустарники, высаженные на бюджетные деньги
В Курске отключат воду
Режим самоизоляции в Курске: коронавирус в регионе распространяется высокими темпами
Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу: больше всего "новых" больных - в возрасте от 50 до 64 лет
Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу: за сутки еще у 82 человек подтвердился диагноз
Число выздоровевших от коронавируса в Курске на 20 мая 2020 года составило 668 человек
Число заболевших коронавирусом в Курске на 20 мая 2020 года составило 2177 человек
В Курске завели дело о незаконном переводе средств в НПФ
Под Курском охранник избил человека резиновой палкой
В Курске приступят к тестированию проекта «Умная дорога»
Курские школьники посадили Сад Победы
Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу: призывники пройдут тестирование
Экс-председателя комитета ЖКХ Курска обвиняют в злоупотреблении полномочиями
Под Курском загорелся жилой дом
Случайный знакомый угнал у курянина «Волгу»