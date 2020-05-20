Под Курском охранник избил человека резиновой палкой

20 Май 2020 2020-05-20T09:19:05+03:00

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Железногорская межрайонная прокуратура направила в суд уголовное дело против местного жителя, который обвиняется в умышленном причинении вреда здоровью потерпевшего и в превышении полномочий при выполнении должностных обязанностей.

Как установило следствие, мужчина работал инспектором охраны в частной охранной организации. В один из дней по вызову сотрудников банка в составе группы он прибыл к помещению терминалов и банкоматов, где обнаружил молодого человека, распивающего спиртные напитки. Инспектор вывел парня на улицу, где между ними произошел словесный конфликт, в ходе которого охранник ударил оппонента резиновой палкой по кисти руки и сломал ему палец.

Уголовное дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU