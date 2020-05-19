В Курске приступят к тестированию проекта «Умная дорога»

19 Май 2020 2020-05-19T21:32:33+03:00

В нем примут участие автомобили крупных предприятий, общественного транспорта и служб экстренного реагирования

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Единую автоматизированную систему управления дорожным движением (АСУДД) установят на участке автомобильной дороги Курск – Льгов – Рыльск – граница с Украиной протяженностью 18 км. АСУДД будет связана с диспетчерской и сможет регулировать интенсивность движения. Система станет проверять, соблюдает ли водитель автобуса расписание движения, и включит разрешающий сигнал светофора, если общественный транспорт опаздывает.

В скором времени специалисты НП «ГЛОНАСС» приступят к тестированию комплекса «Умная дорога». В Курске начальной точкой участка станет проспект Ленинского Комсомола в микрорайоне Волокно, конечной – село Дьяконово Октябрьского района.

В научном исследовании примут участие автомобили крупных промышленных предприятий областного центра, общественного транспорта и служб экстренного реагирования. Их оснастят специальными дорожными модулями, которые предназначены для обмена информацией между бортовым оборудованием транспортного средства и сервисной платформой центра обработки данных.

В ходе плановых испытаний специалисты НП «ГЛОНАСС» рассчитывают изучить несколько сценариев дорожных ситуаций. Например, чтобы пропустить машину скорой помощи, программа будет автоматически переключать светофоры, создавая так называемую зеленую волну.

Планируется, что эксперимент продлится до конца лета. Затем будет проведен анализ полученных данных, который определит эффективность программного обеспечения и возможность его внедрения на других участках дорог нашего региона.

ИСТОЧНИК KP.RU