2020-05-19T19:11:29+03:00
Общество

Курские школьники посадили Сад Победы

Яблони будут расти в память о погибших на войне
Яна ШЕЛЕСТ
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Яблоневый сад будет расти в память обо всех, кто подарил нам мирЯблоневый сад будет расти в память обо всех, кто подарил нам мирФото: Яна ШЕЛЕСТ
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Ребята из школьного лесничества «Дубрава» заложили сад Победы на участке Каменской школы в Обоянском районе. Акция проводилась в рамках празднования 75-летия Победы в память о погибших в годы Великой Отечественной войны.

Сначала заранее подготовили территорию пришкольного участка. Раньше на этом месте располагался старый школьный сад, заложенный в честь 25-летия Великой Победы.

В прошлом году старые деревья, усохшие и переставшие плодоносить, выкорчевали. Теперь новый яблоневый сад будет расти в память обо всех, кто подарил нам мир.

ИСТОЧНИК KP.RU

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