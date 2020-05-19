Курские школьники посадили Сад Победы

19 Май 2020 2020-05-19T19:11:29+03:00

Яблоневый сад будет расти в память обо всех, кто подарил нам мир Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Яблони будут расти в память о погибших на войне

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Ребята из школьного лесничества «Дубрава» заложили сад Победы на участке Каменской школы в Обоянском районе. Акция проводилась в рамках празднования 75-летия Победы в память о погибших в годы Великой Отечественной войны.

Сначала заранее подготовили территорию пришкольного участка. Раньше на этом месте располагался старый школьный сад, заложенный в честь 25-летия Великой Победы.

В прошлом году старые деревья, усохшие и переставшие плодоносить, выкорчевали. Теперь новый яблоневый сад будет расти в память обо всех, кто подарил нам мир.

ИСТОЧНИК KP.RU