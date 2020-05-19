Экс-председателя комитета ЖКХ Курска обвиняют в злоупотреблении полномочиями

19 Май 2020 2020-05-19T18:16:05+03:00

Городскому бюджету нанесен ущерб в размере более 100 миллионов рублей

Изменить размер текста: A A

Прокуратура Курской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего председателя комитета ЖКХ города Курска. Экс-чиновника обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия.

Как полагает следствие, по результатам открытого конкурса комитет ЖКХ города Курска заключил с компанией «АйТи.Энергофинанс» контракт на оказание услуг энергосервиса по наружному освещению Курска. В соответствии с условиями контракта заказчик должен был оплатить исполнителю услуги, исходя из размера экономии энергетических ресурсов, возникающих в результате реализации энергосберегающих мероприятий.

Нарушив запрет на изменение условий контракта, председатель городского комитета ЖКХ заключил с ООО «АйТи.Энергофинанс» дополнительное соглашение, по которому были существенно изменены условия муниципального контракта и технические характеристики объекта энергосервиса, а также увеличена суммарная мощность системы уличного освещения.

В результате указанных неправомерных действий бюджету Курска был причинен материальный ущерб в размере более 100 млн рублей. Уголовное дело рассмотрят в Ленинском районном суде.

ИСТОЧНИК KP.RU