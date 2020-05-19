2020-05-19T17:58:03+03:00
Происшествия

Под Курском загорелся жилой дом

Пожар произошел в Горшечном
Яна ШЕЛЕСТ
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В ликвидации пожара принимали участие 12 человека, пять единиц техникиВ ликвидации пожара принимали участие 12 человека, пять единиц техникиФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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19 мая в 11:17 в Службу спасения поступило сообщение о возгорании хозяйственной постройки в поселке Горшечном на улице Октябрьской. На место ЧП выехали спасатели пожарной части № 23 Горшеченского района, сотрудники полиции, медики скорой помощи и работники электрических сетей.

Возгорание локализовали в 11:30, ликвидировали полностью - в 11:35. В результате пожара сарай сгорел полностью. Огонь также повредил кровлю жилого дома на площади 15 квадратов. Из людей никто не пострадал.

В ликвидации пожара принимали участие 12 человека, пять единиц техники, в том числе от МЧС пять человек и две единицы техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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