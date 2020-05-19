2020-05-19T17:02:16+03:00
Происшествия

Случайный знакомый угнал у курянина «Волгу»

Подозреваемого задержал сотрудник ДПС
Яна ШЕЛЕСТ
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Угонщику теперь грозит уголовная ответственностьУгонщику теперь грозит уголовная ответственностьФото: Из архива "КП"
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51-летний курянин обратился в полицию и сообщил, что у него угнали «Волгу». Накануне вечером он на улице познакомился с мужчиной, который рассказал, что ему негде переночевать. Потерпевший пригласил незнакомца к себе на дачу.

«Приятели» вызвали такси и поехали в садоводческое общество, где организовали застолье за знакомство. Утром новый друг приметил во дворе автомобиль «Волга» 2006 года выпуска. Ключи от машины лежали на столе в комнате.

Пока потерпевший крепко спал, новый знакомый разбил боковое стекло водительской двери и уехал на автомобиле в неизвестном направлении. Факт угона обнаружился, когда в гости к потерпевшему пришел сосед по даче и сказал, что его машины во дворе нет.

Ориентировку на машину незамедлительно передали всем постам ДПС. В течение часа угнанный автомобиль, двигавшийся по улице Веспремской, заметил командир отдельной роты ДПС УМВД по городу Курску Николай Юдин. Полицейский начал преследование. По громкоговорителю майор полиции потребовал водителя «Волги» остановиться. Тот не сразу выполнил законное требование сотрудника ДПС.

Николай Юдин в одиночку задержал подозреваемого в угоне, досмотрел его и вызвал на место следственно-оперативную группу. Подозреваемого доставили в отдел полиции. Им оказался 52-летний ранее судимый уроженец республики Марий-Эл. Полицейские также установили причастность мужчины к совершению краж на территории другой области.

Автомобиль в исправном состоянии возвратили законному владельцу. Угонщику теперь грозит уголовная ответственность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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