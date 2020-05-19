2020-05-19T16:41:12+03:00
Экономика

В Курске на улице Магистральной обновят асфальт

Сейчас идет фрезерование
Яна ШЕЛЕСТ
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Рабочие заменят бордюрный камень, установят новые дорожные знаки, нанесут разметкуРабочие заменят бордюрный камень, установят новые дорожные знаки, нанесут разметку
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В Курске продолжаются работы в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Дорожники приступили к фрезерованию улицы Магистральная.

В этом году здесь отремонтируют асфальтобетонное покрытие от Льговского кольца до Магистрального проезда общей протяженностью 1450 метров, заменят бордюрный камень, установят новые дорожные знаки, нанесут разметку.

Параллельно рабочие завершили устройство выравнивающего слоя асфальтобетонного покрытия на Парковой, установили бордюры, подняли колодцы и ливневку на Цюрупы.

Также в области идут работы по восстановлению дорожной разметки после зимы. Сейчас подрядчики работают на автодороге Курск – Касторное и на трассе КорочаГубкин – Горшечное – Курск – Борисоглебск.

ИСТОЧНИК KP.RU

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