Курская область примет участие в конкурсе лучших проектов создания комфортной среды

19 Май 2020 2020-05-19T16:07:13+03:00

На грант для благоустройства будут претендовать пять городов

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Курская область примет участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. На заседании межведомственной комиссии свои концепции благоустройства общественных пространств представили представили семь курских городов.

Комиссия отобрала лучшие концепции пяти муниципальных образований. Заявки на участие в своих номинациях направят Железногорск и Курчатов. Также будут доработаны и представлены проекты городов Щигры, Льгов, Фатеж.

В прошлом году грант в конкурсе получил проект «Теплый берег» Курчатова. Реализация проекта сейчас продолжается. В этот раз муниципалитет представляет модернизацию набережной 4 и 5 микрорайонов «Теплый берег 2».

Фатеж предлагает благоустройство парка им. Артема, предусматривающее создание прогулочных зон и общественных пространств. Концепция благоустройства городского парка им. Никитина в Железногорске включает в себя модернизацию инфраструктуры.

В Щиграх планируют соединить два парка безопасной пешеходной улицей. Льгов представляет проект, которой отражает самобытную историю муниципального образования через благоустройство пешеходной улицы и примыкающих дворов. Предполагается сформировать ансамбль центра города.

Заявки на участие во всероссийском конкурсе подадут до 1 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU