В Курской области обновляют дорожную разметку
В Курской области продолжаются работы по восстановлению дорожной разметки после зимы. Сейчас подрядчики работают на автодороге Курск – Касторное и на трассе Короча – Губкин – Горшечное – Курск – Борисоглебск. Новые линии разметки, разделяющие транспортные потоки встречных направлений, и пешеходные переходы появились на улицах Обояни.
Рабочие уже нанесли больше 900 км разделительных полос. Всего этом году горизонтальную разметку обновят на 684 дорогах регионального и межмуниципального значения. Примерно 530 тысяч квадратных метров линий нанесут специальной краской. На отдельных участках дорог первой и второй категории с высокой интенсивностью движения предусмотрено устройство термопластика.
ИСТОЧНИК KP.RU