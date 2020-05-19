2020-05-19T15:45:02+03:00
Экономика

В Курской области обновляют дорожную разметку

В этом году ее нанесут на 684 дорогах
Яна ШЕЛЕСТ
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Рабочие уже нанесли больше 900 км разделительных полосРабочие уже нанесли больше 900 км разделительных полос
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В Курской области продолжаются работы по восстановлению дорожной разметки после зимы. Сейчас подрядчики работают на автодороге Курск – Касторное и на трассе КорочаГубкин – Горшечное – Курск – Борисоглебск. Новые линии разметки, разделяющие транспортные потоки встречных направлений, и пешеходные переходы появились на улицах Обояни.

Рабочие уже нанесли больше 900 км разделительных полос. Всего этом году горизонтальную разметку обновят на 684 дорогах регионального и межмуниципального значения. Примерно 530 тысяч квадратных метров линий нанесут специальной краской. На отдельных участках дорог первой и второй категории с высокой интенсивностью движения предусмотрено устройство термопластика.

ИСТОЧНИК KP.RU

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