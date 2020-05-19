Курянам напомнили о запрете разведения костров

19 Май 2020 2020-05-19T14:21:28+03:00

В области - второй класс пожарной опасности Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

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Специалисты отдела надзорной деятельности ГУ МЧС России по Курской области совместно с сотрудниками полиции провели профилактический рейд в городских садовых товариществах, а также на улицах Мичурина и Ясной в Курске.

Спасатели напомнили курянам о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности в быту, запрете разведения костров и сжигания мусора в условиях введённого особого противопожарного режима.

Сотрудники МЧС круглосуточно проводят мониторинг пожарной обстановки в областном центре с помощью 50 видеокамер и двух тепловизоров. По-прежнему особое внимание уделяется профилактической работе: в крупных торговых центрах транслируются обучающие ролики, по громкоговорителю на спецмашинах курянам напоминают о правилах безопасности.

На большей территории области установился первый класс пожарной опасности; в Обоянском, Курчатовском районах и Курчатове – второй.

ИСТОЧНИК KP.RU