Курянам напомнили о запрете разведения костров
Специалисты отдела надзорной деятельности ГУ МЧС России по Курской области совместно с сотрудниками полиции провели профилактический рейд в городских садовых товариществах, а также на улицах Мичурина и Ясной в Курске.
Спасатели напомнили курянам о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности в быту, запрете разведения костров и сжигания мусора в условиях введённого особого противопожарного режима.
Сотрудники МЧС круглосуточно проводят мониторинг пожарной обстановки в областном центре с помощью 50 видеокамер и двух тепловизоров. По-прежнему особое внимание уделяется профилактической работе: в крупных торговых центрах транслируются обучающие ролики, по громкоговорителю на спецмашинах курянам напоминают о правилах безопасности.
На большей территории области установился первый класс пожарной опасности; в Обоянском, Курчатовском районах и Курчатове – второй.
ИСТОЧНИК KP.RU