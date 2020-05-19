Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу: в каких районах больше всего больных?
Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу.
По данным оперативного штаба на 7:30 19 мая, в Курской области всего зарегистрировано 2095 (+80) подтвержденных случаев заболевания граждан новой коронавирусной инфекцией.
Статистика заболевших по муниципалитетам, где зарегистрировано больше всего случаев коронавируса:
1243 - Курск (+59);
127 - Курский район (+5);
105 - Поныровский район (+3);
100 - Железногорск (+3).
Меньше всего случаев - в Курчатове и Рыльске - по одному в каждом городе.
Из числа выявленных за последние сутки инфицированных 44 женщины и 36 мужчин.
Возраст больных: 1-6 лет – 2 человека, 7-14 лет - 2 человека, 15-17 лет – 1 человек, 18-29 лет – 9 человек, 30-49 лет – 27 человек, 50-64 года – 16 человек, старше 65 лет – 23 человека.
ИСТОЧНИК KP.RU