2020-05-19T13:12:40+03:00
Коронавирус Covid-19

Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу: в каких районах больше всего больных?

Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу
Светлана ВОЛКОВА
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За сутки зарегистрировано 80 новых случаевЗа сутки зарегистрировано 80 новых случаевФото: Из архива КП.
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Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу.

По данным оперативного штаба на 7:30 19 мая, в Курской области всего зарегистрировано 2095 (+80) подтвержденных случаев заболевания граждан новой коронавирусной инфекцией.

Статистика заболевших по муниципалитетам, где зарегистрировано больше всего случаев коронавируса:

1243 - Курск (+59);

127 - Курский район (+5);

105 - Поныровский район (+3);

100 - Железногорск (+3).

Меньше всего случаев - в Курчатове и Рыльске - по одному в каждом городе.

Из числа выявленных за последние сутки инфицированных 44 женщины и 36 мужчин.

Возраст больных: 1-6 лет – 2 человека, 7-14 лет - 2 человека, 15-17 лет – 1 человек, 18-29 лет – 9 человек, 30-49 лет – 27 человек, 50-64 года – 16 человек, старше 65 лет – 23 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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