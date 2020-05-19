2020-05-19T13:04:42+03:00
Происшествия

Курянин, решив купить ружье, получил доставкой деревянные палки

Мужчина перевел 20 тысяч рублей на указанный номер банковской карты
Ольга ДАНИЛОВА
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Полиция проводит проверкуПолиция проводит проверкуФото: Из архива КП.
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34-летний житель областного центра нашел на специализированном интернет-сайте объявление о продаже пневматического ружья. Для оформления заказа мужчина сначала вел переписку с продавцом из Владимирской области, а затем связался с ним в режиме видеосвязи. Незнакомец показал клиенту товар и комплектующие к нему. Характеристики и внешний вид ружья полностью устроили потерпевшего. Злоумышленник обещал выслать товар службой доставки, но только после полной оплаты.

Мужчина перевел 20 тысяч рублей на указанный номер банковской карты. Спустя две недели курянин пришел за заказом в пункт выдачи. Открыв посылку, мужчина увидел вместо долгожданного ружья две деревянные палки и гаечный ключ. Покупатель обратился с заявлением в полицию.

По факту мошенничества проводится проверка, по результатам которой будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.

Необходимо выбирать магазин, предлагающий забрать товар самовывозом. При необходимости закажите доставку товара. Самый безопасный способ оплаты – при получении заказа. Не переводите деньги за товар, который не можете увидеть лично, советуют в полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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