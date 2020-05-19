В Курской области стартовало обучение спасателей для пляжей

19 Май 2020 2020-05-19T11:43:29+03:00

Всего курс пройдут более 40 человек

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Курской области стартовало обучение спасателей, которые будут дежурить на официальных пляжах региона в купальный сезон.

Десять человек из Солнцевского и Курского района прошли необходимый учебный курс на базе УМЦ по делам ГО и ЧС Курской области.

Обучение будет проходить в течение недели. Следующим шагом станет освидетельствование пляжей на их готовности к купальному сезону.

Всего необходимое обучение пройдут более 40 человек. Напомним, несмотря на то, что из-за эпидемиологической обстановки сроки открытия купального сезона еще не определены, подготовка к нему ведется в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU