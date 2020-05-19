В Курской области стартовало обучение спасателей для пляжей
Курской области стартовало обучение спасателей, которые будут дежурить на официальных пляжах региона в купальный сезон.
Десять человек из Солнцевского и Курского района прошли необходимый учебный курс на базе УМЦ по делам ГО и ЧС Курской области.
Обучение будет проходить в течение недели. Следующим шагом станет освидетельствование пляжей на их готовности к купальному сезону.
Всего необходимое обучение пройдут более 40 человек. Напомним, несмотря на то, что из-за эпидемиологической обстановки сроки открытия купального сезона еще не определены, подготовка к нему ведется в полном объеме.
ИСТОЧНИК KP.RU