В Курске задержали подозреваемого в угоне

19 Май 2020 2020-05-19T11:05:51+03:00

Изменить размер текста: A A

С заявлением об угоне в полицию обратился 51-летний курянин. Накануне вечером потерпевший отправился в магазин за продуктами. На улице он познакомился с мужчиной, который рассказал, что ему негде переночевать. Мужчина пригласил незнакомца к себе на дачу. Вызвав такси, приятели отправились на территорию садоводческого общества, где организовали застолье за знакомство. Наутро новый друг приметил во дворе автомобиль марки «Волга» 2006 года выпуска. Ключи от машины лежали на столе в комнате. Пока хозяин крепко спал, приятель разбил боковое стекло водительской двери и уехал на автомобиле в неизвестном направлении. Факт угона обнаружился, когда в гости к потерпевшему пришел сосед по даче и сказал, что его машины во дворе нет. Мужчина сразу обратился в полицию.

Ориентировка на транспорт была незамедлительно передана всем постам ДПС. В течение часа после совершения преступления угнанный автомобиль, двигавшийся по улице Веспремской, заметил командир отдельной роты ДПС УМВД России по Курску Николай Юдин. Полицейский начал преследование. По громкоговорителю майор полиции потребовал водителя «Волги» остановиться. Тот не сразу выполнил законное требование сотрудника ДПС.

Вместе с водителем в машине находился еще одни пассажир. Как в дальнейшем выяснилось, подозреваемый по пути остановился и попросил случайного прохожего показать ближайшую стоянку. После объяснений водитель так и не понял, куда ехать, поэтому прохожий предложил показать дорогу к стоянке, находящуюся рядом с Северо-Западным отделом полиции. По дороге туда автомобиль был замечен полицейским.

Николай Юдин в одиночку задержал подозреваемого в угоне, досмотрел его и вызвал на место следственно-оперативную группу. Подозреваемый в совершении угона был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Им оказался 52-летний ранее судимый уроженец республики Марий-Эл. Полицейские также установили причастность мужчины к совершению краж на территории другой области.

В настоящее время автомобиль в технически исправленном состоянии возвращен законному владельцу. Угонщику теперь грозит уголовная ответственность.

ИСТОЧНИК KP.RU