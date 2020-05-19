Режим повышенной готовности в Курске: за сутки на коронавирус обследовали 1454 человека

19 Май 2020 2020-05-19T10:21:50+03:00

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Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу.

В Курской области с начала эпидемии проведено 37 204 исследований материала на COVID-19, в том числе за последние сутки обследовано 1454 человека, сообщили в администрации региона.

По данным Управления Роспотребнадзора по Курской области, на сегодняшний день с подтвержденным диагнозом COVID-19 в Курской области скончались семь человек.

В настоящее время на карантине в домашних условиях под медицинским наблюдением остаются 1828 человек. Снят карантин с 3227 человека.

В медицинских организациях с признаками ОРВИ и пневмониями находятся 175 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU