Режим повышенной готовности в Курске: за сутки на коронавирус обследовали 1454 человека
Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу.
В Курской области с начала эпидемии проведено 37 204 исследований материала на COVID-19, в том числе за последние сутки обследовано 1454 человека, сообщили в администрации региона.
По данным Управления Роспотребнадзора по Курской области, на сегодняшний день с подтвержденным диагнозом COVID-19 в Курской области скончались семь человек.
В настоящее время на карантине в домашних условиях под медицинским наблюдением остаются 1828 человек. Снят карантин с 3227 человека.
В медицинских организациях с признаками ОРВИ и пневмониями находятся 175 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU