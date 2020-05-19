Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу: за сутки диагноз подтвердился еще у 80 курян

19 Май 2020 2020-05-19T10:14:00+03:00

Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу

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За сутки диагноз подтвердился еще у 80 курян.

По данным оперативного штаба на 7:30 19 мая, в Курской области всего зарегистрировано 2095 (+80) подтвержденных случаев заболевания граждан новой коронавирусной инфекцией.

В настоящее время на карантине в домашних условиях под медицинским наблюдением остаются 1828 человек. Снят карантин с 3227 человека.

В медицинских организациях с признаками ОРВИ и пневмониями находятся 175 человек.

В Курской области с начала эпидемии проведено 37 204 исследований материала на COVID-19, в том числе за последние сутки обследовано 1454 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU