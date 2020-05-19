Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу: за сутки диагноз подтвердился еще у 80 курян
За сутки диагноз подтвердился еще у 80 курян.
По данным оперативного штаба на 7:30 19 мая, в Курской области всего зарегистрировано 2095 (+80) подтвержденных случаев заболевания граждан новой коронавирусной инфекцией.
В настоящее время на карантине в домашних условиях под медицинским наблюдением остаются 1828 человек. Снят карантин с 3227 человека.
В медицинских организациях с признаками ОРВИ и пневмониями находятся 175 человек.
В Курской области с начала эпидемии проведено 37 204 исследований материала на COVID-19, в том числе за последние сутки обследовано 1454 человека.
ИСТОЧНИК KP.RU