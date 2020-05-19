Под Курском мужчина погиб на пожаре

19 Май 2020 2020-05-19T09:20:48+03:00

Пожар произошел в Обояни Фото: Из архива КП.

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В 05:34 19 мая в ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о загорании в жилом доме на улице Комсомольская в Обояни.

По данным МЧС по прибытии в 05:37 пожарные приступили к ликвидации загорания. Загорание локализовано в 05:40, ликвидировано в 05:43.

В результате пожара погиб 62-летний мужчина. В одной из комнат жилого одноэтажного дома закопчены стены и потолок, тлел диван, рассказали пожарные.

Пожар тушили 15 человек и шесть единиц техники.

Ущерб и причина пожара устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области 8-4712-51-00-22.

ИСТОЧНИК KP.RU