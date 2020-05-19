2020-05-19T08:58:23+03:00
Происшествия

Двое курян прятали сбитого пешехода, пока тот не умер

Дело передано в суд
Ольга ДАНИЛОВА
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Преступление произошло в Рыльске почти три года назадПреступление произошло в Рыльске почти три года назадФото: Светлана ВОЛКОВА
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В суд передано уголовное дело против двух местных жителей.

Они обвиняются по ч. 2 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения), п. «в» ч. 3 ст. 126 УК РФ (похищение человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

По версии следствия вечером 17 сентября 2017 года двое мужчин 36-ти и 32-х лет двигались на автомобиле «Мерседес-Бенц» по улице Свободы Рыльска Курской области. Пьяный водитель автомобиля сбил переходившего дорогу пешехода. В результате аварии мужчина получил травмы и потерял сознание.

Опасаясь уголовной ответственности, куряне погрузили пострадавшего в салон автомобиля и привезли в административное здание металлобазы, которая принадлежала одному из них.

На протяжении двух дней они прятали на территории базы травмированного мужчины. Оставаясь без медицинской помощи, пострадавший мужчина умер не приходя в сознание. В ту же ночь они вывезли тело на территорию другого района области, где закопали на поле.

Предварительное расследование по уголовному делу проводил отдел по расследованию особо важных дел СУ СК России по Курской области.

После вручения копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Курский областной суд, добавили в прокуратере.

ИСТОЧНИК KP.RU

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