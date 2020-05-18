В минувшем году ВИЧ выявили у 289 курян

18 Май 2020 2020-05-18T20:04:48+03:00

Курская область относится к регионам с низким уровнем пораженности населения ВИЧ-инфекцией. Вместе с тем распространение вируса иммунодефицита человека среди населения Курской области продолжается. В 2019 в области впервые установлено 289 случаев ВИЧ-инфекции (2018 г. -293). Среди детей до 17 лет в 2019 году зарегистрировано 5 случаев ВИЧ. Наибольшее число ВИЧ-инфицированных регистрируется в г. Курске (124 вновь выявленных инфицированных в 2019 году). В Курской области на протяжении последних лет основным путем заражения ВИЧ инфекцией является половой при гетеросексуальных связях Фото: Светлана ВОЛКОВА

В том числе у пятерых детей

Изменить размер текста: A A

Курская область относится к регионам с низким уровнем пораженности населения ВИЧ-инфекцией. Вместе с тем распространение вируса иммунодефицита человека среди населения Курской области продолжается, сообщили в Роспотребнадзоре региона.

В 2019 в области впервые установлено 289 случаев ВИЧ-инфекции (2018 г. -293). Среди детей до 17 лет в 2019 году зарегистрировано пять случаев ВИЧ.

Наибольшее число ВИЧ-инфицированных регистрируется в Курске (124 вновь выявленных инфицированных в 2019 году).

В Курской области на протяжении последних лет Курская область относится к регионам с низким уровнем пораженности населения ВИЧ-инфекцией. Вместе с тем распространение вируса иммунодефицита человека среди населения Курской области продолжается.

В 2019 в области впервые установлено 289 случаев ВИЧ-инфекции (2018 г. -293). Среди детей до 17 лет в 2019 году зарегистрировано 5 случаев ВИЧ.

Наибольшее число ВИЧ-инфицированных регистрируется в г. Курске (124 вновь выявленных инфицированных в 2019 году).

В Курской области на протяжении последних лет основным путем заражения ВИЧ инфекцией является половой при гетеросексуальных связях. Среди лиц, заразившихся ВИЧ половым путем, преобладают мужчины. Среди лиц, заразившихся ВИЧ половым путем, преобладают мужчины.

ИСТОЧНИК KP.RU