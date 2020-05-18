2020-05-18T19:59:32+03:00
Происшествия

Мошенники списали со счета курянки 170 тысяч рублей

ЧП произошло в Железногорске
Ольга ДАНИЛОВА
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Мошенников разыскивает полицияМошенников разыскивает полицияФото: Из архива КП.
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Еженедельно полиция предупреждает граждан о мошенничествах в глобальной сети. Но куряне продолжают доверять киберпреступникам, попадаясь на обкатанные схемы удаленных афер. В этот раз жертвой стала 57-летняя местная жительница.

Потерпевшей позвонил лже-сотрудник безопасности банка, где у нее имелись сбережения. Аферист сообщил, что кто-то пытается похитить ее деньги и им требуется помощь клиента. Для этого необходимо срочно установить на мобильный банк программу удаленного управления, чтобы сотрудники банка могли получить доступ и обезопасить пользователя. Опасаясь за свои денежные средства, горожанка согласилась и пошагово выполнила все условия мошенников, скачала указанную ими программу, после чего с ее карты были списаны более 170 тысяч рублей.

Правоохранители призывают граждан не доверять незнакомым людям, перепроверять полученную информацию и ни при каких условиях не сообщать конфиденциальную информацию неизвестным.

ИСТОЧНИК KP.RU

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