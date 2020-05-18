В Курске мониторят состояние улиц
Сотрудники администрации Сеймского округа за последнюю неделю провели 12 рейдов по мониторингу санитарного состояния улиц округа - выдано 32 уведомления о наведении должного санитарного порядка.
В Центральном округе выдано 87 уведомлений по благоустройству частного сектора и 36 уведомлений о ненадлежащем санитарном состоянии территории, прилегающей к многоквартирным домам. Большая часть недостатков связана с необходимостью покосить сорную растительность, привести в порядок контейнерные площадки, убрать мусор. Дополнительно сотрудники администрации Центрального округа организовали работы по наведению санитарного порядка по улицам К. Маркса, Гремяченской и в проезде Сергеева.
В Железнодорожном округе силами сотрудников окружной администрации убрана территория по улице Дубровинского, ликвидирована свалка на перекрестке улиц Чапаева и Парижской Коммуны. Также, приведено в порядок воинское захоронение в местечке Горелый лес.
ИСТОЧНИК KP.RU