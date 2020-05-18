В Курске мониторят состояние улиц

18 Май 2020 2020-05-18T19:55:39+03:00

Далеко не везде улицы выглядят достойно Фото: Светлана ВОЛКОВА

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Сотрудники администрации Сеймского округа за последнюю неделю провели 12 рейдов по мониторингу санитарного состояния улиц округа - выдано 32 уведомления о наведении должного санитарного порядка.

В Центральном округе выдано 87 уведомлений по благоустройству частного сектора и 36 уведомлений о ненадлежащем санитарном состоянии территории, прилегающей к многоквартирным домам. Большая часть недостатков связана с необходимостью покосить сорную растительность, привести в порядок контейнерные площадки, убрать мусор. Дополнительно сотрудники администрации Центрального округа организовали работы по наведению санитарного порядка по улицам К. Маркса, Гремяченской и в проезде Сергеева.

В Железнодорожном округе силами сотрудников окружной администрации убрана территория по улице Дубровинского, ликвидирована свалка на перекрестке улиц Чапаева и Парижской Коммуны. Также, приведено в порядок воинское захоронение в местечке Горелый лес.

ИСТОЧНИК KP.RU