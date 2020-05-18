Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу: о мерах поддержки малого и среднего бизнеса можно узнать по "горячей линии"
Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу
Малый бизнес может рассчитывать на поддержкуФото: Светлана ВОЛКОВА
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Правительством РФ создан кол-центр по экономическим вопросам. По номерам: 8-800-100-70-10 и 8-800-200-01-12 можно узнать в том числе о мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, реализуемых в стране в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.
Работа кол-центра реализована по принципу сквозной консультационной поддержки, начиная от общего консультирования и заканчивая содействием в подаче заявок на специализированные кредитные продукты, реструктуризации задолженности.
ИСТОЧНИК KP.RU