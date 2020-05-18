2020-05-18T19:02:37+03:00
Происшествия

Курянка добивается через суд компенсации за медизделия

Целый год она вынуждена была покупать инсулиновые иглы для дочери-инвалида
Ольга ДАНИЛОВА
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Женщина намерена получить деньги с комитета здравоохраненияЖенщина намерена получить деньги с комитета здравоохраненияФото: Из архива КП.
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В прокуратуру Центрального административного округа Курска обратилась мать ребенка-инвалида по вопросу несвоевременного обеспечения изделиями медицинского назначения.

Установлено, что женщина воспитывает 14-летнюю дочь, которая страдает сахарным диабетом, нуждается в ежедневном введении инсулина.

На протяжении 2019 года ребенок не обеспечивался инсулиновыми иглами по бесплатным рецептам, ей не выдано 200 единиц игл.

В связи с необходимостью ежедневного четырехкратного проведения инъекций женщина была вынуждена приобрести их самостоятельно.

Прокурор Центрального административного округа Курска направил в суд исковое заявление о взыскании с комитета здравоохранения Курской области денег, затраченных на самостоятельное приобретение изделий медицинского назначения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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