Курянка добивается через суд компенсации за медизделия
В прокуратуру Центрального административного округа Курска обратилась мать ребенка-инвалида по вопросу несвоевременного обеспечения изделиями медицинского назначения.
Установлено, что женщина воспитывает 14-летнюю дочь, которая страдает сахарным диабетом, нуждается в ежедневном введении инсулина.
На протяжении 2019 года ребенок не обеспечивался инсулиновыми иглами по бесплатным рецептам, ей не выдано 200 единиц игл.
В связи с необходимостью ежедневного четырехкратного проведения инъекций женщина была вынуждена приобрести их самостоятельно.
Прокурор Центрального административного округа Курска направил в суд исковое заявление о взыскании с комитета здравоохранения Курской области денег, затраченных на самостоятельное приобретение изделий медицинского назначения.
ИСТОЧНИК KP.RU