Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу: работникам старшего возраста продлят больничные
Из-за пандемии коронавируса пожилые люди от 65 лет и старше должны соблюдать режим самоизоляции. Работники в возрасте 65+, которые не ушли в отпуск на этот период и не трудятся удаленно, могут получить третий за время пандемии электронный больничный на дни с 12 по 29 мая, сообщили в администрации региона.
Выпущено соответствующее постановление Правительства РФ.
Электронные больничные будут оплачены за счет Фонда социального страхования напрямую работнику. Данные о таких больничных работодатель обязан направлять в ФСС в электронном виде.
Пособие по больничному из-за карантина рассчитывается по общим правилам: если стаж работника превышает восемь лет, больничный оплачивается в размере 100% от среднего заработка; в расчет принимается заработок за предшествующих два года.
Согласно распоряжению губернатора региона о введении режима повышенной готовности граждане старшего поколения по решению руководителя организации могут быть допущены к работе. В таком случае работодатель обязан предусмотреть для них дополнительные меры предупреждения от возможного заражения.
Спецзвено Главного управления МЧС России по Курской области провело санитарную обработка у здания отделения Пенсионного фонда России по Курской области.
- Мероприятие проведено вне графика в связи с массовым посещением данного объекта, - рассказывает начальник службы радиационной, химической защиты 1-й специализированной пожарно-спасательной части Курска Сергей Бондарев.
ИСТОЧНИК KP.RU