Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу: работникам старшего возраста продлят больничные

18 Май 2020 2020-05-18T17:51:21+03:00

К работе люди старшего возраста могут приступить только при соблюдении допмер безопасности Фото: Светлана ВОЛКОВА

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Из-за пандемии коронавируса пожилые люди от 65 лет и старше должны соблюдать режим самоизоляции. Работники в возрасте 65+, которые не ушли в отпуск на этот период и не трудятся удаленно, могут получить третий за время пандемии электронный больничный на дни с 12 по 29 мая, сообщили в администрации региона.

Выпущено соответствующее постановление Правительства РФ.

Электронные больничные будут оплачены за счет Фонда социального страхования напрямую работнику. Данные о таких больничных работодатель обязан направлять в ФСС в электронном виде.

Пособие по больничному из-за карантина рассчитывается по общим правилам: если стаж работника превышает восемь лет, больничный оплачивается в размере 100% от среднего заработка; в расчет принимается заработок за предшествующих два года.

Согласно распоряжению губернатора региона о введении режима повышенной готовности граждане старшего поколения по решению руководителя организации могут быть допущены к работе. В таком случае работодатель обязан предусмотреть для них дополнительные меры предупреждения от возможного заражения.

Спецзвено Главного управления МЧС России по Курской области провело санитарную обработка у здания отделения Пенсионного фонда России по Курской области.

- Мероприятие проведено вне графика в связи с массовым посещением данного объекта, - рассказывает начальник службы радиационной, химической защиты 1-й специализированной пожарно-спасательной части Курска Сергей Бондарев.

ИСТОЧНИК KP.RU