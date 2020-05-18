16-летнюю курянку обвиняют в краже полумиллиона рублей

18 Май 2020 2020-05-18T16:08:34+03:00

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Железногорский межрайонный прокурор направил в суд уголовное дело против несовершеннолетней девушки, которая обвиняется в краже.

Как установило следствие с октября 2019 по март 2020 года 16-летняя учащаяся техникума периодически приходила в гости к подруге, где пользуясь отсутствием родителей и доверием девушки, похищала деньги, которые хранились в кухонном гарнитуре.

За это время ей удалось похитить более 500 тыс. рублей.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Санкция статьи, по которой обвиняется жительница Железногорского района, предусматривает наказание до шести лет лишения свободы со штрафом в размере до 80 тысяч рублей, уточнили в прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU