2020-05-18T16:08:34+03:00
Происшествия

16-летнюю курянку обвиняют в краже полумиллиона рублей

Деньги девушка вынесла из дома подруги - прокуратура
Ольга ДАНИЛОВА
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Студентке грозит большой срокСтудентке грозит большой срокФото: Из архива КП.
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Железногорский межрайонный прокурор направил в суд уголовное дело против несовершеннолетней девушки, которая обвиняется в краже.

Как установило следствие с октября 2019 по март 2020 года 16-летняя учащаяся техникума периодически приходила в гости к подруге, где пользуясь отсутствием родителей и доверием девушки, похищала деньги, которые хранились в кухонном гарнитуре.

За это время ей удалось похитить более 500 тыс. рублей.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Санкция статьи, по которой обвиняется жительница Железногорского района, предусматривает наказание до шести лет лишения свободы со штрафом в размере до 80 тысяч рублей, уточнили в прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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