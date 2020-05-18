Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу: продезинфицировали территорию у здания Пенсионного фонда
Спецзвено Главного управления МЧС России по Курской области провело санитарную обработка у здания отделения Пенсионного фонда России по Курской области.
- Мероприятие проведено вне графика в связи с массовым посещением данного объекта, - рассказывает начальник службы радиационной, химической защиты 1-й специализированной пожарно-спасательной части Курска Сергей Бондарев.
Спасатели обработали более 500 квадратных метров; это прилегающая территория, фасад здания, поручни, лавочки. Такую дезинфекцию они планируют проводить еженедельно.
В Главном управлении МЧС России по Курской области на базе аэромобильной группировки в апреле создано звено, основной задачей которого является обработка зданий и помещений, специальной и пожарной техники. Специалисты привлекаются также для дезинфекции административных и социальных объектов области.
По данным оперативного штаба на 7:30 18 мая, в Курской области всего зарегистрировано 2015 (+79) подтвержденных случаев заболевания граждан новой коронавирусной инфекцией.
ИСТОЧНИК KP.RU