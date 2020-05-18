2020-05-18T16:01:12+03:00
Коронавирус Covid-19

Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу: продезинфицировали территорию у здания Пенсионного фонда

Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу
Светлана ВОЛКОВА
Поделиться:
Вокруг Пенсионного Фонда провели дезинфекцию в связи с наплывом посетителейВокруг Пенсионного Фонда провели дезинфекцию в связи с наплывом посетителейФото: Из архива КП.
Изменить размер текста:

Спецзвено Главного управления МЧС России по Курской области провело санитарную обработка у здания отделения Пенсионного фонда России по Курской области.

- Мероприятие проведено вне графика в связи с массовым посещением данного объекта, - рассказывает начальник службы радиационной, химической защиты 1-й специализированной пожарно-спасательной части Курска Сергей Бондарев.

Спасатели обработали более 500 квадратных метров; это прилегающая территория, фасад здания, поручни, лавочки. Такую дезинфекцию они планируют проводить еженедельно.

В Главном управлении МЧС России по Курской области на базе аэромобильной группировки в апреле создано звено, основной задачей которого является обработка зданий и помещений, специальной и пожарной техники. Специалисты привлекаются также для дезинфекции административных и социальных объектов области.

По данным оперативного штаба на 7:30 18 мая, в Курской области всего зарегистрировано 2015 (+79) подтвержденных случаев заболевания граждан новой коронавирусной инфекцией.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
16-летнюю курянку обвиняют в краже полумиллиона рублей
Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу: продезинфицировали территорию у здания Пенсионного фонда
Житель Курска похитил клиентскую базу компании
На курских дорогах снизилась аварийность
Житель Курской области зарезал собутыльника ножницами
Курский СК проводит проверку по факту невыплат медработникам, оказывающим помощь больным коронавирусом
Курские улицы приводят в порядок
Сбербанк снижает ставки и увеличивает сумму кредита по военной ипотеке
Под Курском в страшном ДТП погиб 37-летний мужчина
Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу: с начала эпидемии сделано 35 750 тестов
Число выздоровевших от коронавируса в Курске на 18 мая 2020 года составило 595 человек
Число заболевших коронавирусом в Курске на 18 мая 2020 года составило 2015 человек
В Курске начались плановые отключения горячей воды
Под Курском утром загорелся деревянный дом
Карта распространения коронавируса в Курской области 17 мая 2020: какие районы лидируют по количеству заболевших
В Курской области у 81 человека подтвердился коронавирус на 17 мая