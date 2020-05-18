Житель Курска похитил клиентскую базу компании

18 Май 2020 2020-05-18T14:54:56+03:00

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Сотрудники УМВД по Курской области совместно с региональным УФСБ установили подозреваемого в неправомерном доступе к компьютерной информации, принадлежащей одной из компаний, предоставляющих услуги подключения Интернета.

36-летний житель Курска, зная, что в скором времени уволится из указанной организации, незаконно получил логин и пароль от базы данных клиентов компании, и скопировал всю информацию.

Уволившись из организации, он начал обзванивать клиентов с предложениями сменить провайдера. Личность подозреваемого установили в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий. Во время обыска у него изъяли технику с установленной базой данных.

Возбуждены уголовные дела по статьям о незаконном получение и разглашении сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну и неправомерному доступу к компьютерной информации.

Следователи УМВД собрали достаточно доказательств для привлечения злоумышленника к ответственности. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU