На курских дорогах снизилась аварийность

18 Май 2020 2020-05-18T14:39:33+03:00

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Курская область вошла в пятерку регионов России, где зафиксирована положительная динамика по снижению числа дорожно-транспортных происшествий. В апреле 2020 года в России произошло 6250 ДТП, что на 43,4% меньше, чем за аналогичный период 2019 года. Лидером по снижению количества аварий стала Чечня. Курская область, где число ДТП уменьшилось на 61,3%, заняла пятую позицию.

Таких результатов удалось достичь благодаря комплексу мер, реализованных в регионе в рамках работы по повышению безопасности дорожного движения в 2019 году. Положительно повлияли введенные ограничения на время режима повышенной готовности и соответствующее замедление дорожного трафика.

В прошлом году в регионе было отремонтировано более 700 км дорог. На дорогах области установлены комплексы метеорологического обеспечения автомобильных дорог (АСМО), развивается система автоматизированной фиксации правонарушений. Сейчас в регионе действует более 150 комплексов фотовидеофиксации.

В период 2018-2019 годов построено 10,5 км линий электроосвещения, в 2020 году планируется еще 10 км. Пешеходные переходы дополнительно оборудуют стационарным освещением, обустраивают дороги светоотражающими элементами, информационными щитами, барьерным ограждением, направляющими столбиками. Большое внимание уделяется пропаганде соблюдения правил дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU