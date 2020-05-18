Курский СК проводит проверку по факту невыплат медработникам, оказывающим помощь больным коронавирусом

18 Май 2020 2020-05-18T13:29:01+03:00

Следователи оценят доводы о неполучении денежных средств в полном объеме и порядке их начисления Фото: Из архива "КП"

По результатам будет принято процессуальное решение

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В интернете появилась публикация о том, что не все фельдшеры скорой медицинской помощи Курской ЦРБ получили обещанные выплаты за работу с коронавирусом.

Следственный отдел по Центральному округу города Курска СУ СК по Курской начал проверку по факту возможной невыплаты денежных компенсаций медицинским работникам, задействованным в оказании помощи больным COVID-19.

Следователи оценят доводы о неполучении денежных средств в полном объеме и порядке их начисления. Также будут приняты исчерпывающие меры по погашению задолженности.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU