Курский СК проводит проверку по факту невыплат медработникам, оказывающим помощь больным коронавирусом
В интернете появилась публикация о том, что не все фельдшеры скорой медицинской помощи Курской ЦРБ получили обещанные выплаты за работу с коронавирусом.
Следственный отдел по Центральному округу города Курска СУ СК по Курской начал проверку по факту возможной невыплаты денежных компенсаций медицинским работникам, задействованным в оказании помощи больным COVID-19.
Следователи оценят доводы о неполучении денежных средств в полном объеме и порядке их начисления. Также будут приняты исчерпывающие меры по погашению задолженности.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU