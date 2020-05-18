2020-05-18T13:29:01+03:00
Коронавирус Covid-19

Курский СК проводит проверку по факту невыплат медработникам, оказывающим помощь больным коронавирусом

По результатам будет принято процессуальное решение
Яна ШЕЛЕСТ
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Следователи оценят доводы о неполучении денежных средств в полном объеме и порядке их начисленияСледователи оценят доводы о неполучении денежных средств в полном объеме и порядке их начисленияФото: Из архива "КП"
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В интернете появилась публикация о том, что не все фельдшеры скорой медицинской помощи Курской ЦРБ получили обещанные выплаты за работу с коронавирусом.

Следственный отдел по Центральному округу города Курска СУ СК по Курской начал проверку по факту возможной невыплаты денежных компенсаций медицинским работникам, задействованным в оказании помощи больным COVID-19.

Следователи оценят доводы о неполучении денежных средств в полном объеме и порядке их начисления. Также будут приняты исчерпывающие меры по погашению задолженности.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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