Курские улицы приводят в порядок

18 Май 2020 2020-05-18T13:09:23+03:00

Порядок уже навели на К. Маркса, Гремяченской и в проезде Сергеева

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Сотрудники администрации Сеймского округа на прошлой неделе провели 12 рейдов по мониторингу санитарного состояния улиц, и выдали 32 уведомления о наведении должного санитарного порядка.

В Центральном округе выдано 87 уведомлений по благоустройству частного сектора и 36 уведомлений о ненадлежащем санитарном состоянии территории, прилегающей к многоквартирным домам. Здесь необходимо убрать мусор, ликвидировать сорняки и привести в надлежащее состояние контейнерные площадки. Порядок уже навели на улицах К. Маркса, Гремяченской и в проезде Сергеева.

В Железнодорожном округе сотрудники окружной администрации убрали территорию по улице Дубровинского, ликвидировали свалку на перекрестке улиц Чапаева и Парижской Коммуны. Также привели в порядок воинское захоронение в Горелом лесу.

ИСТОЧНИК KP.RU