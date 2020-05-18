2020-05-18T12:42:56+03:00
Общество

Сбербанк снижает ставки и увеличивает сумму кредита по военной ипотеке

Процентные ставки снижены на 0,4 п.п.
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Оформить военную ипотеку по ставке 8,4% годовых можно с 18 мая 2020 года.Максимальная сумма ипотечного кредита увеличена с 2 629 000 до 2 788 000 рублей. Программа «Военная ипотека» позволяет приобрести квартиры в новостройках и на вторичном рынке, жилой дом с землей или таун-хаус.

Предложение доступно военнослужащим — участникам накопительно-ипотечной системы, имеющим право на получение целевого жилищного займа на основании Федерального закона «О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих» №117-ФЗ от 20.08.2004 г.

Ранее Сбербанк уже снизил ставки по основным ипотечным программам. Снижение составило до 0,8 п.п. при регистрации сделок в электронном виде.

Приобрести квартиру в новостройке можно по ставке от 5,9% годовых, на вторичном рынке — от 7,8% годовых. Сниженная ставка по программе «Господдержка 2020» составляет 6,1% годовых, а для семей с детьми — 4,7% годовых.

Николай Васев, директор дивизиона «ДомКлик» ПАО Сбербанк:

«С 18 мая мы снижаем ставки по ипотеке для военнослужащих до 8,4% годовых. Мы рады, что можем предложить безопасное и выгодное решение квартирного вопроса людям, которые заботятся о безопасности и защите нашей Родины».

Оформить военную ипотеку по сниженной ставке и записаться на сделку можно онлайн на DomClick.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

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