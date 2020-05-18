2020-05-18T12:20:35+03:00
Происшествия

Под Курском в страшном ДТП погиб 37-летний мужчина

Авария произошла в Дмитриевском районе
Яна ШЕЛЕСТ
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Водитель «Фокуса» получил различные травмы и был госпитализированВодитель «Фокуса» получил различные травмы и был госпитализированФото: УМВД России по Курской области.
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17 мая примерно в 14:20 25-летний водитель автомобиля «Шевроле» ехал по автодороге ТроснаКалиновка со стороны Железногорска в сторону Хомутовки. На 37 километре трассы он, по предварительным данным, столкнулся со встречным автомобилем «Форд Фокус» под управлением 29-летнего водителя.

В результате ДТП 37-летний пассажир «Шевроле» от полученных травм скончался в больнице. Водитель «Фокуса» получил различные травмы и был госпитализирован. Медицинскую помощь также оказали трехлетнему ребенку, сообщили в УГИБДД УМВД по Курской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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