Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу: с начала эпидемии сделано 35 750 тестов

18 Май 2020 2020-05-18T11:38:06+03:00

За последние сутки обследовано 998 человек Фото: Из архива "КП"

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В Курской области с начала эпидемии проведено 35 750 исследований материала на COVID-19, в том числе за последние сутки обследовано 998 человек.

По данным оперативного штаба на 7:30 18 мая, в Курской области всего зарегистрировано 2015 (+79) подтвержденных случаев заболевания граждан новой коронавирусной инфекцией.

Из них под медицинским наблюдением 1413 пациентов: 175 – на лечении в областной инфекционной больнице им Н.А. Семашко; 68 – на лечении в городском клиническом родильном доме; 86 – в Курской городской больнице №6; 1084 – находятся в домашних условиях, осуществляется необходимое медицинское наблюдение.

ИСТОЧНИК KP.RU