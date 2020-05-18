Число выздоровевших от коронавируса в Курске на 18 мая 2020 года составило 595 человек
Число выздоровевших от коронавируса в Курске на 18 мая 2020 года составило 595 человек. Из них за последние сутки выписаны 62 пациента.
По данным оперативного штаба на 7:30 18 мая, в Курской области всего зарегистрировано 2015 (+79) подтвержденных случаев заболевания граждан новой коронавирусной инфекцией.
Из них под медицинским наблюдением 1413 пациентов: 175 – на лечении в областной инфекционной больнице им Н.А. Семашко; 68 – на лечении в городском клиническом родильном доме; 86 – в Курской городской больнице №6; 1084 – находятся в домашних условиях, осуществляется необходимое медицинское наблюдение.
ИСТОЧНИК KP.RU