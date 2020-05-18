2020-05-18T10:02:18+03:00
Недвижимость

В Курске начались плановые отключения горячей воды

Они пройдут с 18 по 31 мая во всех трех округах
Яна ШЕЛЕСТ
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Без горячей воды останутся жители трех округовБез горячей воды останутся жители трех округовФото: Из архива "КП"
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18 по 23 мая в связи с гидравлическим испытанием тепловых сетей, подключенных от котельной ООО «ТГК», филиала ПАО «Квадра» - «Курская генерация» будет произведено отключение горячей воды в завокзальной части Железнодорожного округа (2-я Агрегатная, Республиканская, Союзная, Аэропортовская, Герцена, Парижской Коммуны, Коммунальная, Ухтомского, Каширцева, Станционная, 2-я Рабочая, Восточная, Краснознаменная, 2-й Весенний пр-д, Чайковского).

С 18 по 31 мая будет произведено отключение горячей воды в Сеймском округе и части Центрального округа (1-й, 2-й, 3-й, 7-й Промышленный пер., ПЛК, Крюкова, Менделеева, Юности, 1-й Ольховский, Широкая, Аккумулятор, Энергетиков, 3-й Фабричный пер., Магистральный пр-д, Народная, Обоянская, Краснополянская, Харьковская, Белгородская, Парковая, Элеваторный пер., Черняховского, Серегина, Гагарина, пр-т Кулакова, 1-я Ламоновская, Ольшанского, заводская. Пигорева, Сумская, Дейнеки, Конорева, Комарова, Малышева, Моковская, Асеева, Пирогова, 50 лет Октября, 1-й Суворовский, Энгельса, Пионеров, Красной Армии, Кольцова, Бочарова, Овечкина, Чернышевского, Павлуновского, Ломоносова, Дзержинского, Зеленая)».

Тел.: 39-48-68 и 58-01-84.

ИСТОЧНИК KP.RU

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