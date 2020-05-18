Под Курском утром загорелся деревянный дом

18 Май 2020 2020-05-18T09:48:54+03:00

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18 мая в 07:16 в Службу спасения поступило сообщение о загорании в жилом доме на улице Красная города Дмитриева. На место ЧП выехали пожарные-спасатели 26 ПЧ Дмитриевского района, сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники электрических сетей.

Пожар оперативно потушили. В деревянном одноэтажном доме размером 10х12 метров огонь повредил кровлю по всей площади. Из людей никто не пострадал.

В ликвидации пожара принимали участие 12 человека, пять единиц техники, в том числе от МЧС пять человек, две единицы техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU