Под Курском утром загорелся деревянный дом
18 мая в 07:16 в Службу спасения поступило сообщение о загорании в жилом доме на улице Красная города Дмитриева. На место ЧП выехали пожарные-спасатели 26 ПЧ Дмитриевского района, сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники электрических сетей.
Пожар оперативно потушили. В деревянном одноэтажном доме размером 10х12 метров огонь повредил кровлю по всей площади. Из людей никто не пострадал.
В ликвидации пожара принимали участие 12 человека, пять единиц техники, в том числе от МЧС пять человек, две единицы техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.
ИСТОЧНИК KP.RU