Карта распространения коронавируса в Курской области 17 мая 2020: какие районы лидируют по количеству заболевших

17 Май 2020 2020-05-17T12:39:07+03:00

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По данным оперштаба на 17 мая, в Курской области выявили 81 новый случай заражения коронавирусом. Из них 48 женщин и 33 мужчины. Возраст больных: 1-6 лет - один человек, 7-14 лет - трое, 15-17 лет - один, 18-29 лет - девять курян, 30-49 лет - 24 человека, 50-64 лет - 25 пациентов, старше 65 лет - 18 человек.

Всего в области зарегистрировали 1 936 зараженных коронавирусом. Больше всего заболевших в Курске - 1 142, в Курском районе - 117, в Железногорском районе - 111, Поныровском - 92, Золотухинском - 47, Октябрьском - 43, Курчатовском - 39 (без учета данных Федерального медико-биологического агентства), Черемисиновском - 39, Щигровском - 32, Льговском -30, Тимском - 29, Кореневском - 24, Медвенском - 23, Касторенском - 21, Обоянском - 20, Мантуровском - 19, Дмитриевском - 17, Фатежском - 13, Солнцевском - 10, Большесолдатском - 10, Суджанском - 9, Советском - 8, по семь в Горшеченском, Беловском, Конышевском, в Пристенском - шесть, по пять в Рыльском и Глушковском районах, Хомутовском - четыре.

ИСТОЧНИК KP.RU