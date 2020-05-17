В Курской области у 81 человека подтвердился коронавирус на 17 мая

17 Май 2020 2020-05-17T10:39:56+03:00

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81 новый случай коронавируса зафиксировали в Курской области. Об этом сообщил оперативный штаб 17 мая. Всего в регионе заразились инфекцией 1 936 человек.

Из них под медицинским наблюдением 1 396 пациентов: 173 - на лечении в областной инфекционной больнице им Н.А. Семашко, 63 - в городском клиническом родильном доме, 84 - в городской больнице №6, 1 076 - лечатся дома. За минувшие сутки выздоровели еще 33 человека, теперь их число составляет 533.

По данным регионального Управления Роспотребнадзора, с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались семь человек. На домашнем карантине остаются 1 827 курян. Снят карантин с 3 130 человек. В медорганизациях с признаками ОРВИ и пневмониями находятся 163 пациента.

С начала эпидемии в области провели 34 744 исследования на COVID-19, за последние сутки - 1 084.

ИСТОЧНИК KP.RU